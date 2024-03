En utvidelse av Jurassic Park Forza Horizon 5 ser ut til å være på vei.

HQ

Hvis du har vært desperat etter en ny grunn til å vende tilbake til Playground Games' Forza Horizon 5, ser det ut til at det kan komme veldig snart. Etter at utvidelsene Hot Wheels og Rally Adventure har debutert, ser det ut til at racerspillet i fremtiden også vil ta en tur til Isla Nublar.

Den offisielle X-kontoen for spillet har lagt ut et bilde av dinosaurer med Forza Horizon 5 -logoen i øverste høyre hjørne, samt teksten "Life... finds a way". Dette bekrefter langt på vei at en eller annen form for samarbeid med Jurassic Park/World er på vei, og med tanke på omfanget av et slikt samarbeid virker det sannsynlig at det er snakk om en utvidelse.

Ingen ytterligere informasjon om dette har blitt avslørt ennå, men vi kan utvilsomt forvente å få vite mer snart.

Gleder du deg til å kjøre rundt på Isla Nublar?