En vaktmesterkatt i livet etter døden har hovedrollen i Crypt Custodian

Under den offisielle åpningen av Summer Game Fest med ettermiddagens Guerrilla Collective-sending, presenterte indieutgiveren Top Hat Studios Inc noen titler, inkludert et katteeventyr som overrasket oss (til det bedre): Crypt Custodian.

Ifølge den offisielle beskrivelsen er Crypt Custodian "et sjarmerende Zelda møter metroidvania-spill fra veteranutvikleren Kyle Thompson (Sheepo, Islets) om å rydde opp i livet etter døden. Gå inn i skoene til Pluto, en rampete katt som har dødd og har blitt dømt til å være vaktmester for livet etter døden... FOR EVIG! Henge med andre dødsdømte spøkelser, slåss mot beist og utforsk et enormt stort landskap. For dem som synes det er vanskelig å gå videre, finnes det kanskje ... en måte å fortsette å kommunisere med de levende på?"

Vi trenger ikke vente lenge på å få en smakebit av denne lovende tittelen, for Top Hat har kunngjort at tittelen nettopp har blitt overraskende lansert på PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series og Nintendo Switch akkurat nå, så velg din plattform og hopp inn i eventyret!

Du kan se traileren Crypt Custodian nedenfor.