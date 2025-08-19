En vampyr, en geit og en dørvakt går inn i Deadlock i ny oppdatering

HQ

Valves mystiske nye MOBA-skytespill Deadlock tiltrakk seg opprinnelig mye oppmerksomhet da det gikk inn i betaversjon i fjor. Mens spillertallene har ligget på jevne 10-12k per dag siden den gang, har disse tallene raket opp igjen siden en ny oppdatering traff Cursed Apple. Ifølge SteamDB har spillerantallet toppet seg på imponerende 28 000 i skrivende stund.

Seks nye helter har blitt avslørt for Deadlock, inkludert en demonisk geit, en mann som er gjort om til et monster, en dame som kan vekke bøker til live, en omstreifer, en vampyr og en dørvakt. Disse heltene vil komme i løpet av de neste par ukene, med en ny helt som låses opp annenhver dag. Den første er Mina, vampyren, som er en glasskanon som deler ut skade med sterke åndekrefter.

En visuell kartoppdatering har gjort det forbannede eplet litt penere å se på, med lysforbedringer som hjelper hoveddelene med å skille seg ut. Flere kartendringer er på vei snart, ifølge Valve. Karaktervalgskjermen har fått en stor overhaling, med fancy ny karakterkunst for alle i spillet.

Til slutt er det Hideout. Din egen lille leilighet der du kan slappe av mens du venter på en kamp, eller bare henge i når du går inn i spillet. Du kan også få venner med inn i Hideout, noe som føles litt bedre enn å bare stirre ned i en bakgate og vente på neste kamp.