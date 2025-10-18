En "veldig annerledes" versjon av Jokeren er lovet for Batman: Caped Crusaders andre sesong

HQ

Da Batman: Caped Crusader kom sommeren 2024, tilbød den en unik vri på Dark Knight ved å legge handlingen til 1940-tallet og fokusere den første sesongen på The Penguin, en kvinnelig versjon av forbryterbossen. Det er tydelig at disse justeringene vil fortsette i fremtiden når den andre sesongen av den animerte serien kommer.

Vi vet ennå ikke når Batman: Caped Crusader kommer tilbake til Prime Video, men nylig publiserte The Direct en rapport etter å ha snakket med showrunner James Tucker, der de lærte litt mer om hvordan Clown Prince of Crime vil bli omtalt i serien.

Tucker forklarer at Jokeren vil være en "veldig annerledes" versjon av karakteren enn Mark Hamill og Jack Nicholsons variant, om enn en som tegneserielesere sannsynligvis vil kjenne seg igjen i og få mer kontakt med.

"Jeg tror det blir en ny versjon av Joker for folk som bare kjenner til ... Hvis Joker begynner med Mark Hamill og Jack Nicholson, vil denne versjonen av Joker være veldig annerledes for dem. Men for folk som har lest tegneserier i lang, lang, lang, lang, lang tid, vil den ikke være det. Jeg tror noen vil kjenne det igjen og si: "Å, jeg skjønner hva de gjør". Og andre vil si: "Jøss, dette er annerledes. Men jeg tror det hele er Joker."

Tucker avsluttet med å merke seg at showet gjennomgår "siste finpuss" før han til slutt ønsker å komme tilbake "en gang i 2026."