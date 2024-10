En virkelig, virkelig dypt kuttet Star Wars-art kommer tilbake i Skeleton Crew

Vi elsker våre dype kutt Star Wars tegn her på Gamereactor, faktisk så vi ut til å feire mange av dem tidligere i år i tråd med Star Wars Day. Vi gikk tydeligvis glipp av båten for å få et hopp på en art som er satt til å komme tilbake til rampelyset senere i år når Skeleton Crew debuterer på Disney + i desember.

Empire bekrefter at Ewoks: Slaget om Endor's Teek-art vil være tilbake og vende tilbake til en galakse langt, langt borte. Denne arten fra Endor dukket opp i den dyptgående spinoff-filmen som dreide seg om Ewok Wickets eventyr under forsvaret av hjemlandsbyen sin mot en gruppe maraudere. Teekens tilbakekomst ble avslørt av filmskaperen David Lowery, som uttalte :

"Jeg var mest begeistret for å ha hånddukker på settet. Det er den eldste teknologien som brukes sammen med den mest banebrytende teknologien, samtidig. Den kombinasjonen var helt magisk. Det er en karakter i episoden min som er [...] Teek, fra Battle For Endor. Og det er bare en liten hånddukke! Det er bare (vrikker med hånden). Jeg tenkte: "Kommer han til å bli digitalt retusjert, eller erstattet? Nei, i den siste episoden er det bare en hånddukke midt i dette vanvittige Volum-settet. Den kognitive dissonansen ved å se disse to tingene sammen, live foran deg, er helt utrolig."

Om noen måneder vil du kunne se Teek tilbake på TV-skjermen, da Skeleton Crew begynner å gå på lufta fra 4. desember 2024. Sjekk ut traileren for serien nedenfor.