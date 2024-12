En Wallace & Gromit-kortfilm blir projisert på Battersea Power Station i resten av desember

HQ

Som en del av et felles markedsføringsoppdrag mellom Apple og Aardman, både for å gjøre folk oppmerksomme på den nye iPhoneserien i forkant av julen og for å fortsette å bygge opp spenningen rundt Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl, som har premiere i Storbritannia senere denne måneden og deretter globalt via Netflix i begynnelsen av januar, har de to samarbeidet om en ny kortfilm.

Filmen viser Wallace & Gromit mens de forbereder seg til høytiden og setter opp et fantastisk juletre. Kortfilmen har imidlertid en liten hake, ettersom den bare er tilgjengelig ved å besøke Battersea Power Station i London, der filmen blir projisert på to av bygningens tårn.

Du kan se den i aksjon ved å sjekke ut videoen som er delt av Apple -sjef Tim Cook på X, som også bekrefter at videoen i sin helhet ble tatt opp med en iPhone, noe Aardman forklarer ved å legge til følgende :

"Vi brukte iPhone 16 Pro Max til å lage en kort animasjon som forvandler de ikoniske 101 meter høye skorsteinene som svever over Themsen. iPhone 16 Pro Max ble montert på motoriserte hoder på settet for å fange to vinkler av juletrærne, og tok til sammen 6000 bilder. Åtte iPhone 16 Pro Max-enheter brukte 5x Telephoto-kameraet til å ta bilder med superhøy oppløsning i ProRAW, som deretter ble satt sammen bilde for bilde for å produsere en fantastisk 6K-video."