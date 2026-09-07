En Warhammer 40 000-fan har laget et gratis galaksekart for alle som ønsker å friske opp kunnskapen sin om Imperium

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Når du leser om Warhammer 40 000-universet og lærer om alle de storslåtte, ødeleggende slagene som utkjempes over hele galaksen, kan det hende du sitter igjen og klør deg i hodet og lurer på hvor Krieg egentlig ligger, eller hvor nær Terra er i forhold til de alltid så viktige Ultramar-systemene. Nå trenger du ikke lenger å undre deg, for megafanen Sami Gashi har laget et interaktivt galaktisk kart som lastes inn i nettleseren din.

Takk til PC Gamer for å ha oppmerksomgjort Gashis «Cartographia Imperialis, som inneholder mengder av data om galaksens viktigste planeter, sektorer og systemer. Du får en kort oppsummering av historien hver gang du navigerer til et viktig sted, og lærer om dets historie, rolle i historien, samt status i den moderne tidslinjen.

Det finnes til og med en måte å dele opp galaksen på for å gjenspeile det moderne, 42. årtusenet i dagens historiske bakgrunn, der Great Rift skjærer et enormt arr langs Imperium. Du kan ikke bare se på Imperiumets verdener gjennom dette gratis nettstedet, men også ta en titt på Drukharis hjemverden Commorragh, samt hjemverdenen til T'au-imperiet. All historien er imidlertid skrevet fra et imperielt perspektiv, så du bør kanskje ikke forvente at den er altfor vennlig mot xenos-hjemmeverdenene.