En Wolfenstein-teaser fra Xbox-sjefen skaper spenning i forkant av Tokyo Game Show

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Nå er det bare én uke igjen til Tokyo Game Show starter, hvor vi som vanlig kan se frem til massevis av kunngjøringer, nyheter og spillopptak. I tillegg blir det mange strømminger i forbindelse med arrangementet, ikke minst fra Microsoft, som har satset stort på Tokyo Game Show i mange år.

De starter kl. 11:00 BST / 12:00 CEST den 17. september, og du kan lese mer om hva vi kan forvente på Xbox Wire. Men det er vanligvis også noen overraskelser i vente, og kanskje har Xbox-divisjonens strategisjef, Matthew Ball, gitt et viktig hint om hva som kommer.

På X la han ut et bilde av den klassiske Wolfenstein-fienden, Panzerhund, som står utenfor Bethesdas hovedkvarter i Rockville. Selvfølgelig kan det ganske enkelt være at han bare ville fortelle folk at han var der, men den svenske Wolfenstein-utvikleren MachineGames har ikke gitt ut et nytt spill siden «Indiana Jones and the Great Circle» kom ut for to år siden, og det er utvilsomt på tide at de viser frem det de har jobbet med.

Vi kan også nevne at MachineGames’ administrerende direktør Jerk Gustafsson tidligere i år sa at de før eller senere vil vende tilbake til Wolfenstein:

«Vår intensjon har alltid vært å gå tilbake til Wolfenstein. Vi ønsket å fullføre trilogien. Og når vi gjør det, er det noe jeg ikke ønsker å kommentere. Det kan være nå, det kan være senere, men vi er ikke ferdige med det. Det er alt jeg kan si.»

Hva tror du, er det ren tilfeldighet at Ball valgte dette motivet, eller vil « Wolfenstein III bli kunngjort snart – og i så fall, blir det en Xbox-eksklusiv tittel?