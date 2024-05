En Xbox med kassettleser? Vi legger ut vår ønskeliste for en neste generasjons Xbox på den siste Gaming Gossip

HQ

Det har gått noen nye rykter i det siste om at Microsoft har som mål å få en ny Xbox-konsoll i hendene på fansen så snart som i 2026. Med tanke på at vi ofte må vente åtte år mellom konsollgenerasjoner, vil dette gi en mye kortere syklus enn vi er vant til, så er verden i det hele tatt klar for en ny Xbox-enhet?

Ben og Alex stiller akkurat det spørsmålet i den siste episoden av Gaming Gossip, der duoen også kommer sammen og legger ut sin ønskeliste for hva de ønsker å se i et hypotetisk neste generasjons Xbox-system. Det er unødvendig å si at det har vært noen sære og uvanlige forslag, som for eksempel et alternativ til en klumpete diskettstasjon.

Sjekk ut den siste episoden av showet nedenfor for å se hva vi ønsker oss av den neste Xboxen.