En YouTuber kan være den første personen i verden som er arrestert for å legge ut spillklipp

En mann har blitt arrestert i Japans Miyagi-prefektur etter å ha lastet opp en video med spillsekvenser fra STEINS;GATE Hiyoku Renri no Darin, inkludert slutten på den visuelle romanen. YouTuberen ble arrestert fordi han hadde lastet opp innholdet uten tillatelse fra rettighetshaveren, og han hadde tjent penger på det og mottatt annonseinntekter fra det.

Content Overseas Distribution Agency (CODA) mener at mannen har laget annet innhold rundt STEINS;GATE og Spy×Family, som oppsummerer handlingen i TV-serier, spill og filmer i det som er kjent som "raskt innhold", en økende trend i Japan.

Det er usannsynlig at dette vil bety at millioner av timer med spillinnhold på YouTube er i fare, ettersom CODA uttalte at YouTuberen som er arrestert var et spesifikt "ondsinnet" tilfelle av misbrukte spillopptak.

YouTuberen har blitt identifisert som en 52 år gammel mann fra Nagoya, som er sitert på å si "Jeg visste at det var ulovlig, selv da jeg gjorde det", da han ble bedt om en uttalelse om videoene.

