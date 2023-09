I dag virker det nesten umulig for et spill å ikke hente inspirasjon fra andre spill. I Enchanted Portals føles det som om utviklerne på Xixo Game Studio har spilt Cuphead helt til den dagen de bestemte seg for å lage sitt eget spill med i utgangspunktet all inspirasjon hentet fra det spillet. De klarer imidlertid ikke å oppnå inspirasjonsspillets fart og finesse, og problemet ligger hovedsakelig i hvordan Enchanted Portals fungerer mekanisk.

Det er hovedsakelig tre ting som er forstyrrende, og disse er hele grunnlaget for hvordan jeg opplever underholdningen i dette spillet. To av disse tingene handler om spillets våpen. For å drepe visse fiender må du ha riktig farge på våpenet for å matche fargen rundt eller på fienden. Du veksler mellom fargene rød (ild), gul (vind) og blå (is), og du gjør dette med D-padden. Du må med andre ord fjerne tommelen fra styrespaken du styrer figuren med for å bytte mellom disse tre fargene. Dette må gjøres svært ofte, og problemet er at du bare kan bytte når figuren står helt stille.

Det andre negative er at siktevinkelen er låst i faste posisjoner, så det er ingen 180-graders fri bevegelse når du sikter, i stedet skyter du sidelengs, diagonalt eller rett opp. Hvis en fiende står utenfor noen av disse retningene, treffer du rett og slett ikke. I tillegg er det bare ett av disse våpnene (vind) som skyter flere prosjektiler, noe alle hadde tjent på. Den tredje negative tingen er summen av disse designbeslutningene, og det er at spillets flyt lider under de to tidligere nevnte områdene.

Med en tegneserieaktig stil, sjarmerende figurer og fengende musikk prøver Enchanted Portals å engasjere og forføre oss med en stor dose sjarm. De to tryllekunstnerne Bonny og Penny kastes rundt i ulike verdener, men mangelen på et kart føles som en av mange tapte muligheter. Og ja, dette føles så veldig Cuphead at det nesten grenser til plagiat. Alt er på en måte designet slik, inkludert en høy vanskelighetsgrad, og da jeg spilte alene hadde jeg det vanskelig allerede på spillets første boss. Selv om det er lekne bakgrunner og den sjarmerende tegneseriestilen er ganske fin, føles mye av spillet veldig livløst. Det er mange hindringer på skjermen som skal unngås, og frustrasjon kan ofte i spillsammenheng føre til et ønske om å gi alt for å fullføre en utfordring. Men ikke her. Her er frustrasjon bare vanvittig frustrasjon fordi det er kjedelig å spille.

Det verste er hvordan spillet gjør seg selv en bjørnetjeneste ved å mangle fart. Når flyten mangler, forsvinner også nerven som kan knyttes til moroa. Du må ofte gå noen skritt for å stoppe og rydde skjermen, og kontrollene føles ikke spesielt kvikke eller responsive. Det finnes imidlertid to klare høydepunkter. Joda, den tegneserieaktige grafikkstilen er morsom og pen, men det er faktisk ikke en av dem. Den føles for identisk med det Cuphead ga oss for seks år siden, og det spillet føltes mer unikt. I stedet er en av styrkene musikken, som du gjerne danser til, og spillets sjefer er ganske morsomme. Så selv om det mangler fart, blir det en svett og morsom utfordring å lære seg bevegelsesmønstre og å unngå alt som sendes mot deg. Etter spillets kjedelige begynnelse kommer det imidlertid litt mer fart i form av for eksempel flyreiser på kost (i stedet for Cupheads variant med fly), og jeg vil også benytte anledningen til å nevne at temaet med trollmenn og magi føles passende. Det er stort sett den eneste identiteten spillet har.

Enchanted Portals har noen overfladiske trekk som får deg til å heve øyenbrynene, men det som virkelig teller; det som ligger under overflaten, holder ikke mål i det hele tatt. Det er veldig sjelden jeg søker etter informasjon eller leser andres inntrykk av et spill jeg skal anmelde, men jeg var nysgjerrig på hvem som sto bak spillet. Og til tross for at det ser ut til å være utviklet av bare to personer (noe som selvfølgelig er en bragd verdt å nevne), kan jeg ikke annet enn å si meg enig i de mange trådene og innleggene på nettet om hvor litt for mye inspirert og likt Cuphead dette er. Jeg vil kanskje ikke gå så langt som å beskylde dem for å lage en skamløs kopi av det, jeg synes heller at forbilde og inspirasjon kan være noe fint. Men når den lille, men akk så viktige egenidentiteten mangler og spillet ikke er underholdende i det hele tatt, kan jeg ikke anbefale dette i det hele tatt, dessverre.