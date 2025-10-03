Encore har avduket den ombygde Lotus Esprit S1
50 biler vil bli håndbygget, og de vil koste deg en heftig sum...
Lotus Esprit er en helvetes sportsbilklassiker som, til tross for James Bond-eksponering og en britisk sportsbilarv under panseret, har gått i glemmeboken til fordel for andre 70/80-tallsklassikere som Ferrari Testarossa, Lamborghini Miura og da også Countach og Porsche 964. Nå har imidlertid restomodderne i Encor tenkt å endre på dette, og har nettopp vist sniktitt på den kommende S1, som skal bygges i 50 eksemplarer og koste drøyt fem millioner kroner.
Modifiserte kjøreturer:
"Den originale Lotus Esprit ble første gang vist på bilutstillingen i Paris i 1975, og ble raskt et ikon for 1970-tallets sportsbildesign. For å markere 50-årsjubileet har bilbyggeren Encor avduket Series 1: en restomod som blander originalens kileprofil med moderne teknikk og daglig brukbarhet. I stedet for å gjenskape den tidligste mekaniske utformingen, baserer Encor Series 1 på den senere Lotus Esprit V8. Donorplattformen er en 3,5-liters V8-motor med dobbel turbo som Encor har omarbeidet for å få høyere effekt og bedre kjøreegenskaper. Tidlige orienteringer understreker teamets fokus på å jevne ut kraftleveringen og rette opp svakhetene ved Esprits historiske girkasse. Endringer i chassis og kjøreegenskaper forventes å omfatte revidert fjæring, oppgraderte bremser og moderne dekk som er kalibrert til den økte ytelsen.
- Nøkkeldetaljer (forhåndsvisning)
- Modell: Encor Series 1 (Lotus Esprit restomod)
- Motorbase: 3,5-liters V8 med dobbel turbo (Esprit V8-donor)
- Materialer: Nytt karosseri i karbonfiber (erstatter glassfiber)"