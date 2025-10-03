Encore har avduket den ombygde Lotus Esprit S1

HQ

Lotus Esprit er en helvetes sportsbilklassiker som, til tross for James Bond-eksponering og en britisk sportsbilarv under panseret, har gått i glemmeboken til fordel for andre 70/80-tallsklassikere som Ferrari Testarossa, Lamborghini Miura og da også Countach og Porsche 964. Nå har imidlertid restomodderne i Encor tenkt å endre på dette, og har nettopp vist sniktitt på den kommende S1, som skal bygges i 50 eksemplarer og koste drøyt fem millioner kroner.

Modifiserte kjøreturer:

"Den originale Lotus Esprit ble første gang vist på bilutstillingen i Paris i 1975, og ble raskt et ikon for 1970-tallets sportsbildesign. For å markere 50-årsjubileet har bilbyggeren Encor avduket Series 1: en restomod som blander originalens kileprofil med moderne teknikk og daglig brukbarhet. I stedet for å gjenskape den tidligste mekaniske utformingen, baserer Encor Series 1 på den senere Lotus Esprit V8. Donorplattformen er en 3,5-liters V8-motor med dobbel turbo som Encor har omarbeidet for å få høyere effekt og bedre kjøreegenskaper. Tidlige orienteringer understreker teamets fokus på å jevne ut kraftleveringen og rette opp svakhetene ved Esprits historiske girkasse. Endringer i chassis og kjøreegenskaper forventes å omfatte revidert fjæring, oppgraderte bremser og moderne dekk som er kalibrert til den økte ytelsen.

- Nøkkeldetaljer (forhåndsvisning)

- Modell: Encor Series 1 (Lotus Esprit restomod)

- Motorbase: 3,5-liters V8 med dobbel turbo (Esprit V8-donor)

- Materialer: Nytt karosseri i karbonfiber (erstatter glassfiber)"