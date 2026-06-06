Gamereactor

  •   Norsk

Medlemsinnlogging
Gamereactor
nyheter
End of Abyss
Fremhevet: SGF 2026-dekning

End of Abyss bekreftet for PC- og konsollansering i oktober

Det stemningsfulle action-eventyrspillet kommer akkurat i tide til den skumle årstiden.

Abonner på vårt nyhetsbrev her!

* Påkrevd felt
HQ

Det er planlagt noen interessante skrekkspill denne høsten. Vi vet at vi kan forvente oss Halloween: The Game og Silent Hill: Townfall i september, og disse to vil bli etterfulgt av et annet interessant prosjekt, da tinyBuild har bekreftet at de vil utgi utvikleren Section 9 Interactives End of Abyss for å starte oktober.

Som bekreftet under Summer Game Fest, vil det atmosfæriske action-eventyrprosjektet lanseres på PC, PS5 og Xbox Series X / S 1. oktober, hvor fansen vil bli behandlet i en mørk sci-fi-verden der forutsetningen er å utforske en mystisk underjordisk forbindelse.

I en pressemelding blir vi fortalt at den narrative kjernen dreier seg om et "oppdrag for å undersøke forstyrrelser av ukjent opprinnelse", som "spiraler inn i en opprivende nedstigning gjennom en ødelagt og forlatt verden." Alt dette skjer mens spillerne tar ansvar for karakteren Cel, en ganske uredd hovedperson som må bruke tapperheten sin til å konfrontere "monstrøse skapninger" som streifer rundt i området.

Med alt dette i bakhodet kan du se den siste traileren for End of Abyss nedenfor for en ny smak av hva spillet vil tilby, sammen med noen nye bilder.

HQ
End of AbyssEnd of Abyss
End of AbyssEnd of AbyssEnd of Abyss

Relaterte tekster



Loading next content