End of Abyss bekreftet for PC- og konsollansering i oktober

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Det er planlagt noen interessante skrekkspill denne høsten. Vi vet at vi kan forvente oss Halloween: The Game og Silent Hill: Townfall i september, og disse to vil bli etterfulgt av et annet interessant prosjekt, da tinyBuild har bekreftet at de vil utgi utvikleren Section 9 Interactives End of Abyss for å starte oktober.

Som bekreftet under Summer Game Fest, vil det atmosfæriske action-eventyrprosjektet lanseres på PC, PS5 og Xbox Series X / S 1. oktober, hvor fansen vil bli behandlet i en mørk sci-fi-verden der forutsetningen er å utforske en mystisk underjordisk forbindelse.

I en pressemelding blir vi fortalt at den narrative kjernen dreier seg om et "oppdrag for å undersøke forstyrrelser av ukjent opprinnelse", som "spiraler inn i en opprivende nedstigning gjennom en ødelagt og forlatt verden." Alt dette skjer mens spillerne tar ansvar for karakteren Cel, en ganske uredd hovedperson som må bruke tapperheten sin til å konfrontere "monstrøse skapninger" som streifer rundt i området.

Med alt dette i bakhodet kan du se den siste traileren for End of Abyss nedenfor for en ny smak av hva spillet vil tilby, sammen med noen nye bilder.