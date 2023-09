Enda en bekreftelse på at Switch 2 blir like kraftig som en forrige generasjons konsoll.

HQ

Ryktene om Nintendos neste konsoll fortsetter å florere, og det siste ryktet kommer fra ingen ringere enn Activision, som nå melder at Switch-etterfølgeren har omtrent like mange hestekrefter som en Playstation 4 eller Xbox One. Det vil si forrige generasjons konsoller.

Vi rapporterte nylig om disse spekulasjonene, men nå kaster en ny rapport fra The Verge mer lys over saken.

Nærmere bestemt skal Chris Schnakenberg, en av Activisions ledere, ha hentydet til at Nintendos nye konsoll er svært lik PlayStation 4 og Xbox One når det gjelder ytelse og maskinvare.

"Med tanke på at vi ligger nærmere Gen8-plattformene når det gjelder ytelse og våre tidligere tilbud på PS4 / Xbox One, er det rimelig å anta at vi kan lage noe overbevisende for NG Switch også", sier han.

"Det ville være nyttig å sikre tidlig tilgang til prototyper av utviklingsmaskinvare og bevise det tidlig."

Hvilke forhåpninger har du til Switch 2 og dens ytelse?