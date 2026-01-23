Enda en jernbaneulykke i Spania da en tunnelkollaps rammer et pendlertog i Asturias

HQ

Et pendlertog i den spanske regionen Asturias var involvert i en ny jernbaneulykke torsdag etter å ha kollidert med vrakrester fra en tunnelkollaps, opplyser myndighetene. Ulykken skjedde rundt kl. 16.50 da toget kjørte ut av Padrún-tunnelen. Ingen passasjerer eller mannskap ble skadet, men toget fikk synlige skader.

Ifølge de første rapportene skal en del av tunnelveggen ha gitt etter kort tid før toget passerte gjennom området. Lokomotivføreren stanset toget umiddelbart, sjekket passasjerene, og etter å ha fått bekreftet at ingen var skadet, fortsatte ferden mot Oviedo.

Hendelsen kommer midt i en periode med økt oppmerksomhet rundt Spanias jernbanenettverk etter en rekke alvorlige ulykker de siste dagene, inkludert den dødelige kollisjonen i Córdoba og en annen dødsulykke i Catalonia.

Togtrafikken ble midlertidig innstilt mellom Ablaña og Olloniego, en strekning som utelukkende brukes av pendler- og godstog, noe som betyr at langdistansetogene ikke ble berørt. Ingeniører ble sendt ut for å inspisere tunnelen og sikre området.

Flere lokførere sa senere at de i flere måneder hadde advart om tunnelens dårlige tilstand. De hevdet også at det ikke hadde blitt innført noen midlertidig hastighetsbegrensning på strekningen, til tross for gjentatte advarsler, noe som ga grunn til bekymring for om hendelsen kunne ha vært unngått...