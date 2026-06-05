Enda flere Yu-Gi-Oh! utvidede kunstkort finner veien til TCG i det nye Battles of Legend: Glorious Gallery-settet

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Det er bare et par måneder siden Yu-Gi-Oh! først introduserte utvidede kunstkort i Rarity Collection 5-settet, og nå er de tilbake etter stor etterspørsel fra spillere og samlere. Det er ikke rart hvorfor disse kortene viste seg å være så populære, med tanke på deres utrolige bilder og den tilhørende sjeldenheten med dem.

Den nye Battles of Legend: Glorious Gallery-settet introduserer ti flere utvidede kunstkort, som er :



Dominus Impulse



Åndekamre



Underverdenens gudinne av den lukkede verden



Kaos-engel



Borreland-dragen



Øverste konge Z-ARC



Nummer 62: Galaxy-Eyes Prime Photon Dragon



Rød supernova-drage



Chimeratech Megafleet Dragon



Dragon Master Magia



Som bekreftet via en pressemelding, er det ikke bare de utvidede kunstkortene spillerne bør være på utkikk etter når de graver gjennom de nye pakkene som Battles of Legend har ført til: Glorious Gallery. Ti nye chibi-kort er også der ute i naturen, inkludert :



Stellarknight Delteros



Constellar Ptolemaios M7



Evolzar Laggia



Legendarisk Seks samuraier - Shi En



El Shaddoll-konstruksjon



Reiseleder fra underverdenen



Vampyrherre



Mørk magikerjente



Exodia, den forbudte



Tilkalt Hodeskalle



Det er mange nye kort inkludert som en del av Battles of Legend: Glorious Gallery, også, inkludert kort som får sine folieversjoner for første gang. Hver pakke med Battles of Legend er alle folie, med 4 Ultra Rare-kort og 1 Secret Rare, så du vil kunne pusse opp kortstokken din med de skinnende nye lekene dine, uansett hvor heldig du har med å trekke utvidet kunst eller chibi-kort. Som en siste tease er vi lovet at flere utvidede kunstkort også kommer, så vi kan ikke vente med å se hvilke ikoniske monstre vi ser sprenge ut av kortkunsten neste gang.