Enda mer grotesk skrekk på skjermen i det kommende Ill

HQ

Frem til nå har vi hovedsakelig sett kryptiske, korte, men gjennomgående ubehagelige og mildt sagt groteske klipp fra det kommende skrekkspillet Ill. På årets Summer Game Fest fikk vi imidlertid se en lengre trailer som viser mye mer av skrekken som kommer, og vi kan si at det definitivt ikke er et spill for sarte sjeler. Så langt er det fortsatt ingen utgivelsesdato, men det ser utrolig lovende ut for alle skrekk-elskere.

Spillets offisielle beskrivelse på Steam:

"Ill er et realistisk førstepersons action-overlevelseshorror-spill som utfordrer selv de mest erfarne fansen av sjangeren. Spillet kaster deg inn i en dyster verden med en uhyggelig, stemningsfull historie der hvert minutt holder deg på kanten av setet.

"Spillutviklerne er eksperter på grøssere og har erfaring med å jobbe med kjente regissører. Deres arbeid kan sees i ulike filmer og serier som Longlegs, Until Dawn, V/H/S/Beyond, It: Welcome to Derry, Azrael og mange flere. Nå satser teamet på å oppfylle drømmen sin og skape et spill som vil klore seg inn i bevisstheten din og avsløre din sanne frykt lag for lag.

"Spillet lar deg leve deg inn i en spennende fortelling som utspiller seg på et enormt forskningsfort. En mystisk kilde til ondskap og de grusomme avvikene den genererer, står i veien for hovedpersonens forsøk på å redde det mest dyrebare. Ill får deg til å føle hvert sekund av kampen for overlevelse."

Du kan se den nye traileren nedenfor.