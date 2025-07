Enda mer Pokémon Legends: Z-A gameplay ble nettopp presentert

HQ

Den siste Pokémon Presents -sendingen ble nettopp avsluttet, og den var ærlig talt ... skuffende ... igjen. Showet bød på lite substans for fans som forventet noe utover enda mer spilling av Pokémon Legends: Z-A og oppdateringer for de forskjellige mobilspillene, og alt til tross for en lang Pikachu pre-show-konsert og en av de lengste varighetene i nyere minne.

Men hei, hvis du leter etter et nytt glimt av det kommende Legends -spillet som kommer i oktober, den 16. oktober, krysser den nye mengden gameplay i det minste den boksen. Det viser mer av Lumiose City, erter noen av de subtile og mer avslappende aktivitetene du kan komme opp til, og presenterte en håndfull nye Mega Evolutions, som Dragonite, og vel ... det er omtrent det.

Ta en titt på gameplayet nedenfor, før Pokémon Legends: Z-A debuterer på Switch og Switch 2 i høst.

