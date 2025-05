Endelig annonserer Real Madrid Xabi Alonso som ny hovedtrener

HQ

Endelig har Real Madrid i dag bekreftet hvem som blir Carlo Ancelottis etterfølger på trenerbenken. Alle visste det, men klubben hadde nektet å bekrefte det før italieneren hadde mottatt en følelsesladet og fortjent hyllest på Bernabéu sist lørdag som brakte ham til tårer.

Carlo Ancelotti forlater klubben ett år tidligere enn det som sto i kontrakten, og Xabi Alonso tar hans plass, på en treårsavtale: frem til 30. juni 2028. Den offisielle uttalelsen er endelig her, og er stolt av den unge trenerens (43) spektakulære CV, som inkluderer å vinne "Décima", den tiende europacupen i Lisboa 2014, nettopp under Ancelotti, og med Luka Modrić som lagkamerat. Kroaten, som bare er tre år yngre enn Alonso, forlater også Real Madrid, men de to lagkameratene møtes igjen til VM for klubblag neste måned.

Xabi Alonso spilte for Real Madrid mellom 2009 og 2014. Deretter dro han til Bayern München, der han avsluttet karrieren som spiller. Som manager begynte han å trene hjemmelaget Real Sociedad B-lag i 2019, og i 2022 flyttet han til Bayer Leverkusen, der han gjorde det noen kalte "Neverkusen" til en Bundesliga- og DFB-Pokal- og Europa League-finalist.

Hans første ord som Real Madrid-trener kommer mandag 26. mai kl. 12:30 CEST, i et offisielt arrangement sammen med klubbpresident Florentino Pérez.