Endelig får vi ape ut i ukens Film Frenzy

HQ

Etter å ha fått litt stor apeaction i mars med Godzilla x Kong: The New Empire, har vi nå avsluttet apesesongen med Kingdom of the Planet of the Apes. Som tilbakekomsten til Planet of the Apes-serien er det mye som står på spill, men holder den mål?

Det er opp til Ben og Alex å avgjøre når de dykker ned i hva som fungerte og hva som ikke fungerte i Wes Balls neste steg for franchisen. Men hvis det er én ting vi alle kan være enige om, så er det at Proximus Caesar nå er en av de beste karakterene i hele serien. Takk, Kevin Durand.

Sjekk ut ukens Film Frenzy nedenfor, og la oss få vite hva du syntes om Kingdom of the Planet of the Apes.