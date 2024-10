Endelig kan britene se The Last Voyage of the Demeter

I fjor sommer kom en filmatisering av et av de mest skremmende kapitlene i Dracula på kino. Filmen het The Last Voyage of the Demeter, og handlet om hvordan en vampyr krysset fra sitt opprinnelige hjemland til Storbritannia på et gammelt handelsskip ved navn Demeter, og i løpet av denne prosessen myrdet alle sjøfolkene om bord på bestialsk vis.

Filmen fikk varierende kritikker, men det britiske publikummet fikk aldri sjansen til å se den selv, for på grunn av merkelige lisensieringsproblemer ble filmens kinopremiere i Storbritannia avlyst, og den kom aldri ut på nettbaserte tjenester for kjøp eller leie. Inntil nå.

Du kan gå til de fleste nettbutikker for å kjøpe The Last Voyage of the Demeter og se skrekkfilmen selv for en prislapp på £ 9.99. Hvis du heller vil spare noen øre og leie filmen i stedet, vil filmen kunne leies fra 28. oktober, sannsynligvis for rundt £3,49 - £4,99.

For en smakebit av hva som kommer, sjekk ut traileren for The Last Voyage of the Demeter nedenfor, og finn vår anmeldelse her.