Endelig på plass med et juridisk rammeverk for kunstig intelligens i USA

Til tross for at det nasjonale lovverket for kunstig intelligens er et presidentdirektiv som tar sikte på å løse en rekke problemer, er det svært kortfattet og uspesifikt, til tross for at det finnes en mer konkret vei fremover i en verden med uregulert kunstig intelligens over hele kloden.

"Det hvite hus' nasjonale lovverk for kunstig intelligens vil frigjøre amerikansk oppfinnsomhet for å vinne det globale AI-kappløpet, og levere gjennombrudd som skaper arbeidsplasser, lavere kostnader og bedre liv for amerikanere over hele landet", sier

- Michael Kratsios, presidentens assistent for vitenskap og teknologi og direktør for Office of Science and Technology Policy

Rammeverket peker på seks mål som skal skape en balanse mellom innovasjon, brukernes tillit og til og med inkludere sensur. Et av punktene er "Utdanning av amerikanere", som beskriver at "Kongressen bør bruke ikke-regulatoriske metoder for å sikre at eksisterende utdanningsprogrammer og programmer for opplæring og støtte til arbeidsstyrken, inkludert lærlingeplasser, inkluderer opplæring i kunstig intelligens." Det er imidlertid sikkert at datalover ikke vil gjelde, og at lovgivning i stedet bør skje via sektorspesifikke reguleringsorganer i stedet for å stole tungt på ett reguleringsorgan.

Kritikere har påpekt at det ikke er noen intensjon om å stille noen til ansvar i tilfelle noen blir skadet av AI-teknologi, og andre har litt mer direkte påpekt at det mangler substans. Den har imidlertid ikke løst et av de største problemene med AI, nemlig hvordan og hva man skal gjøre med opphavsrettslige spørsmål før, under og etter bruk av AI.