Endelig vet vi nøyaktig når Lightyear Frontier lanseres

På slutten av fjoråret avslørte utvikleren Frame Break at den kommende mech-farming-tittelen Lightyear Frontier skulle lanseres en gang i mars 2024, selv om det aldri ble oppgitt noen nøyaktig lanseringsdato. Dette har siden blitt endret.

Frame Break har opplyst at de vil lansere Lightyear Frontier den 19. mars 2024 på PC og Xbox Series-konsoller. Tittelen lanseres som et Early Access-prosjekt, og vil også debutere som et dag én-tillegg på PC og Xbox Game Pass. En demo av spillet er nå tilgjengelig på begge plattformer, og det er også mulig å forhåndsbestille spillet.

Du kan se den nyeste traileren for Lightyear Frontier nedenfor, før spillet lanseres om rundt seks uker.