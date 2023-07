Endless Dungeon forbereder seg på lansering ved å gi bort forløperen på Steam

HQ

Endless Dungeon er bare noen måneder unna utgivelsen, men Amplitude Studios vil at alle skal bli med i kampen og kjenne universet. Derfor feirer de i disse dager Endless Summer på Twitch, en serie direktesendinger der utviklingsteamet snakker med fans av serien og viser noen av systemene og spillopplevelsene vi kan glede oss over fra 17. oktober.

Men de ønsker også å feire begivenheten med et uslåelig tilbud for å komme nærmere arbeidet deres. Det første spillet i serien og forløperen til den fremtidige utgivelsen, Dungeon of the Endless, er tilgjengelig helt gratis på Steam frem til i morgen, 27. juli. Det er bare å gå til spillsiden og gjøre krav på det for å legge det til i det virtuelle spillbiblioteket ditt, så er det ditt for alltid. Det vil også være et begrenset antall gratis eksemplarer av spillets utvidelser, så lenge lageret rekker.

Vi har allerede fått våre, har du?