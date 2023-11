Endless Dungeon oppdatert med forbedringer av handels- og oppdragsinformasjon

HQ

Det er bare litt over en måned siden Sega og Amplitude Studios lanserte sin taktiske action roguelite-tittel Endless Dungeon, og siden da har spillet fått en større oppdatering under navnet "On the Rocks", men det gjenstår fortsatt en del arbeid.

Nå har utviklerne sluppet en ny hotfix (takk, Gamingbolt) som gjør noen endringer i spillet og forbedrer enkelte systemer som tilgjengeligheten til menyen og kjøpmannens gjenstandskatalog.

Endless Dungeon 23. november Hotfix

Balansering



Kjøpmenn tilbyr nå alltid 5 gjenstander.



Det var visse situasjoner der de tilbød færre gjenstander.



Forbedringer



Lagt til informasjon om oppdrag i skjermbildet for valg av helt.



Lagt til en snarvei til albumet i verkstedet.



Lagt til en lyd når Bunker tar skade under sin ultimate.



Oppdatert rulleteksten i spillet.



Feilretting