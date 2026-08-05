Endless Legend 2 vil forlate Early Access i september

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Kanskje begynner du å bli litt nervøs når du ser hva som venter i september, men hvis du har sett den halsbrekkende utgivelsesplanen og tenkt at det er god plass til enda et prosjekt i denne rekken, har vi noen gode nyheter å dele.

Endless Legend 2 fra Amplitude Studios vil offisielt forlate Early Access neste måned og lansere versjon 1.0, alt sammen den 17. september.

Når dette øyeblikket kommer, vil en ny oppdatering bli introdusert i spillet, og med den følger en rekke ekstra innhold, blant annet en ny spillbar fraksjon kjent som The Sandshapers, to rogue-fraksjoner kalt The Order of Zelevas og The Severed Claw, samt en mindre fraksjon kalt The Mangrove of Harmony.

Når det gjelder den viktigste nye spillbare fraksjonen, vil denne bli ledsaget av et nytt fraksjonsoppdrag, nye enheter, helter, teknologier og egenskaper å mestre.

Med alt dette i sikte har en ny trailer for « Endless Legend 2 blitt lansert, som du kan se nedenfor for å få blodet til å bruse i forventning til 1.0-lanseringen.