Endrick returnerer til Real Madrid etter vellykket utlån til Lyon

Endrick har bekreftet at tiden i Lyon er over, og det har ikke vært noen overraskelser i siste liten: Den 19 år gamle brasilianske spissen returnerer til Real Madrid. Endrick har faktisk allerede returnert til den spanske hovedstaden, hvor han håper å oppnå en kontinuitet han hadde i Frankrike, men som han ikke hadde i Spania, hvor han ble henvist til Vinícius, Mbappé og til og med Gonzalo García i løpet av de første månedene med Xabi Alonso. Vil det bli annerledes med Mourinho?

Lyon endte Ligue 1 på fjerdeplass, og til tross for 4-0-tapet mot Lens på søndag, er Lyon med i kvalifiseringsrundene til Champions League. Brasilianeren har scoret åtte mål og åtte målgivende pasninger på 21 kamper i alle turneringer siden januar, gode tall som har åpnet dørene til det brasilianske landslaget.

Endrick hadde allerede antydet muligheten for å bli i Lyon, og sa at han var veldig fornøyd, men at det ikke var rom for den lånekontrakten til Real Madrid. "Det har vært et veldig bra lån for Endrick; han har hatt en flott tid her", sa Matthieu Louis-Jean, Lyons rekrutteringssjef, via RMC Sport.

"Han har vært overraskende, fantastisk i måten han har tilpasset seg på. Han snakker allerede fransk, noe som er utrolig. Han er en god gutt. Han har bidratt med mye på veldig kort tid. Han har levert det vi forventet av ham. Han er en ung spiller som kommer til å forbedre seg, og jeg håper han kommer til VM og får et flott VM."