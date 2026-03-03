Endring i tidsfristen? Trump sier nå at USA har "praktisk talt ubegrensede forsyninger" til å kjempe "FOR ALLTID"

HQ

USAs president Donald Trump har nettopp sagt at det amerikanske militæret har nok våpen til å føre krig "forever", samtidig som hans administrasjon fortsetter å forsvare den pågående kampanjen mot Iran. I et innlegg på Truth Social hevdet Trump at det var en "virtuelt ubegrenset forsyning" av ammunisjon og erklærte at USA var "lagret, og klar til å VINNE, STORT!!! ".

Kommentarene kommer på den fjerde dagen med kamper etter felles amerikansk-israelske luftangrep mot Iran. Trump sa at operasjonen opprinnelig var anslått å vare i fire til fem uker, men la til at tidslinjen var fleksibel: " Uansett hva det tar."

Trump, som begynte sin andre periode i fjor, hadde gått til valg på å unngå nye kriger og fokusere på økonomien, og kritiserte ofte USAs tidligere intervensjoner i Irak og Afghanistan. Mens de fleste republikanere har støttet Iran-angrepene, har noen fremtredende stemmer innenfor hans politiske base stilt spørsmål ved omfanget og varigheten av kampanjen...

Som han uttaler på Truth Social:

USAs ammunisjonslagre har, på middels og øvre mellomnivå, aldri vært høyere eller bedre - Som det ble sagt til meg i dag, har vi en praktisk talt ubegrenset tilførsel av disse våpnene. Kriger kan utkjempes "for alltid", og med stor suksess, bare ved hjelp av disse forsyningene (som er bedre enn andre lands fineste våpen!).

I den høyeste enden har vi god tilgang, men vi er ikke der vi ønsker å være. Mye ekstra høykvalitetsvåpen er lagret for oss i fjerntliggende land. Søvnige Joe Biden brukte all sin tid, og vårt lands penger, på å GI alt til P.T. Barnum (Zelenskyy!) i Ukraina. Hundrevis av milliarder dollar verdt.

Og mens han ga bort så mye av det ypperste (GRATIS!), tok han seg ikke bryet med å erstatte det. Heldigvis gjenoppbygde jeg militæret i min første periode, og fortsetter å gjøre det. USA er på lager, og klar til å VINNE, STORT!!!! Takk for din oppmerksomhet til denne saken. President DONALD J. TRUMP