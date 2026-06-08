Endringer i ATP-rankingen etter Roland Garros: Cobolli og Arnaldi får store løft, Djokovic faller

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ATP-rankingen har endret seg en del etter Roland Garros, hvor Alexander Zverev tok seieren og sin første Grand Slam som 28-åring, men han ligger fortsatt på tredjeplass med 7 305 poeng. Jannik Sinner er fortsatt på toppen med 13 500 poeng, og Alcaraz er nummer to med 9 960 poeng, men begge har tapt en betydelig mengde poeng.

Novak Djokovic, som ble slått ut i tredje runde, faller til syvendeplass, mens Felix Auger-Aliassime får karrierens beste plassering som nummer fire i verden, og Alex de Miñaur hopper én plass opp til sjetteplass. Og Flavio Cobolli, den usannsynlige Roland Garros-finalisten, hopper fire plasser til 10. plass i verden med 3540 poeng, og passerer dermed Alexander Bublik.

Andre spillere som gjorde det bra i French Open får et løft på rankingen: Jakub Mensik hopper ti plasser til 17. plass, Rafa Jódar hopper seks plasser til 23. plass og Joao Fonseca, fem plasser opp til 25. plass. Men det mest sjokkerende hoppet er Matteo Arnaldi, semifinalisten som måtte trekke seg på grunn av et virus, som hopper 70 plasser til 34. plass i verden med 1336 poeng.

Dessverre faller Jack Draper og Holger Rune, med lengre fravær fra turneringen, til henholdsvis nr. 112 i verden for briten og nr. 64 i verden for dansken.