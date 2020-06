Endringer i planene for Game On

Du ser på Annonser

Siden forrige gang vi skrev om Game On, vårt sommerprogram med spillrelaterte eksklusiviteter, har mye skjedd. Vi forestilte oss dette som en stor mulighet for utgivere og utviklere å snakke med dere via oss om deres kommende prosjekter nå som E3 er avlyst, som egentlig skulle starte neste uke.

For flere uker siden satte vi igang prosessen med å samle en line-up av kule annonseringer og annet gøy, og om vi får si det selv har vi lyktes med det. Men vi har også hatt litt trøbbel med å få planene våre til å fungere den seneste tiden på grunn av pågående hendelser utenfor vår kontroll hvor blant annet Black Lives Matter-bevegelsen med rette har dominert mediene og endret alles prioriteringer.

Vi har besluttet å ikke avlyse Game On, men det blir likevel noen endringer i planene. Vi kommer fortsatt til å dele eksklusive intervjuer og tekster. Vi kommer fortsatt til å dekke online-eventene til Microsoft, Sony og alle de andre stor utgiverne som EA og Ubisoft, og vi kommer fortsatt med previews av de mest spennende spillene de kommende dagene og ukene. Men hva vi ikke kommer til å gjøre er å klemme alt inn i fem korte dager, som egentlig var planen.

Game On kommer i stedet til å kjøres fra nå frem til slutten av sommeren, og kulminerer med Gamescom sent i august, og fra og med nå vil vi gjøre vårt beste med å bringe saker som lar deg rømme litt fra den harde virkeligheten, med nytt og eksklusivt innhold hver uke om spillene som forener oss alle.

Dermed blir selve "event"-delen av Game On en mer avslappet greie, spredt utover hele sommeren her på Gamereactor. Vi håper dere har forståelse for vår beslutning og vi ser fram mot å tilbringe de kommende ukene med å få dele vårt arbeid med dere. Takk.