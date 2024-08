Endurance Motorsport Series kommer for å skifte gir i racingsim-sjangeren

Fra den franske utvikleren Kylotonn kommer Endurance Motorsport Series (EMS), et nytt spill som kommer til å ruske opp i racingsimuleringssjangeren.

HQ

EMS kombinerer ikke bare elementer, men også gameplay fra både racingsimulatorer og racingmanager-spill, og virker som et stort prosjekt med mange bevegelige deler. I hovedsak er EMS-spillingen som å bytte mellom å spille F1 24 og F1 Manager 24, men i samme tittel, under samme løp.

Det som virkelig er spennende her, er at du ikke bare er ansvarlig for én bil i et løp, men for hele lagets oppføringer, som du kan ha opptil tre av. I tillegg har hver bil flere førere, som alle må oppfylle minimumskravene til tid bak rattet i et gitt løp.

Spillerne kan fungere som ingeniører og ledere for løpet i kontrollrommet det ene øyeblikket, med lagets biler styrt av AI, og med et tastetrykk bytte til førersetet i et hvilket som helst kjøretøy for å prøve å få en fordel på banen ved å kjøre selv.

Så langt inkluderer spillet Porsche 911 GT3 R og 963 LMDh, med flere biler forventet ved lansering. Bekreftede baner så langt inkluderer Circuit Paul Ricard, Fuji Speedway og Indianapolis Motor Speedway.

Det er ikke bekreftet noen flerspillerfunksjon ennå, men det ville absolutt være interessant - lag med førere med en lagleder som konkurrerer mot andre virkelige spillere på banen, høres ikke ut som noe annet enn å være modent for morsom og hektisk kommunikasjon og racing. Hvis alt går som planlagt, skal EMS slippes på PC, PS5 og Xbox i 2025 (takk, Traxion).