Enes Kanter Freedom ble utvist fra en WNBA-kamp etter en krangel, og fortsetter sin kampanje mot transkjønnede spillere

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Enes Kanter Freedom, en tidligere NBA-spiller som er besatt av å avsløre WNBAs svake og tvetydige regler om deltakelsesrett i den nordamerikanske kvinnebasketligaen, ble utvist fra en kamp etter en krangel med en spiller, Natashsa Cloud fra Chicago Sky, under en kamp mot Indiana Fever. Cloud begynte å rope til ham, og Kanter, iført en svart T-skjorte med teksten «KVINNE substantiv. Voksen menneskelig kvinne», gikk ut på banen og konfronterte Chicago-spilleren inntil de ble skilt av sikkerhetspersonell og Kanter ble utvist fra kampen.

Kanter har ført kampanje mot mulig deltakelse av transkvinner i WNBA, selv om det til nå ikke er kjent noen tilfeller av transkvinner som spiller eller har spilt i WNBA. Kanter og en annen tidligere spiller, Royce White, har i flere uker insistert på at de vil prøve å melde seg inn i WNBA neste år fordi de «identifiserer seg som kvinner», for å presse WNBA til å innføre strengere regler som utelukker transkvinner.

Nylig bekreftet WNBA at de ikke vil være kvalifisert, men Kanter insisterer på at han «identifiserer seg som kvinne» bare for å håne konkurransens retningslinjer.

Kanter Freedoms transfobiske kampanje, sammen med lignende uttalelser fra WNBA-stjernen Sophie Cunningham, har skapt splittelse i WNBA, der noen kritiserer at ligaen foreløpig ikke har regler som beskytter biologiske kvinner mot transkvinner, mens andre fordømmer «hat, krenkelser og demonisering» mot transsamfunnet.

Verken Cloud eller Kanter uttalte seg umiddelbart til pressen etter hendelsen. Cloud skrev en uttalelse der hun sa: «Til alle transbarn og -personer: Dere er en del av MITT fellesskap og min stamme. Dere hører til her. Dere er elsket. Dere blir sett. Dere er perfekte akkurat som dere er. & dere vil alltid bli beskyttet av meg», mens Kanter skrev på sosiale medier: «Jeg ble nettopp kastet ut av en WNBA-kamp fordi jeg støttet KVINNER! La det synke inn, Amerika».