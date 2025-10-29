Eneste lag uten seier i EuroLeague vinner endelig: alle resultatene fra tirsdag

HQ

Baskonia, det eneste laget uten seier i EuroLeague, brøt endelig sin uflaksrekke med en 92-85-seier over Dubai. Det spanske laget fra Vitoria-Gasteiz i Baskerland, som har vært med i EuroLeague siden ligaen ble opprettet i 2001, beseiret en av debutantene i år, da ligaen ble utvidet til Midtøsten, og en av sesongens åpenbaringer, da de slo Barcelona og Fenerbahçe.

Baskonia startet sterkt, med en 15-poengsledelse som senere ble redusert til 3. Men Baskonia holdt stand og forsvarte seieren, med Timothe Luwawu-Cabarrot (25 poeng), Kobi Simmons (16 poeng) og Hamidou Diallo (14 poeng) som de beste spillerne for laget.

Valencia Basket vant stort over Fenerbahçe, Panathinaikos holdt unna for Maccabi Tel Aviv, og Real Madrid tapte hjemme mot Bayern.

EuroLeague-resultater fra tirsdag 28. oktober:



Zalgiris 86-65 Virtus Bologna



Crvena Zvezda 79-65 Lyon Villeurbanne



Bayern München 90-84 Real Madrid



Panathinaikos 99-85 Maccabi Tel Aviv



FC Barcelona 74-72 Milan



Baskonia 92-85 Dubai Basketball



Paris Basketball 80-90 Anadolu Efes



Valencia Basket 94-79 Fenerbahce



Neste kamper i EuroLeague denne uken:

Onsdag 29. oktober



Hapoel Tel Aviv mot Partizan: 19:00 CET



Olympiakos mot Monaco: 20:15 CET



Torsdag 30. oktober



Zalgiris mot Lyon-Villeurbanne: 19:00 CET



Maccabi Tel Avi mot Crvena zvezda: 20:05 CET



Bayern München mot Virtus Bologna: 20:30 CET



Valencia Basket mot Dubai: 20:30 CET



Milano mot Paris: 20:30 CET



Real Madrid mot Fenerbahçe: 21:00 CET



Fredag 31. oktober



Monaco mot Panathinaikos: 19:00 CET



Olympiakos mot Hapoel Tel Aviv: 20:15 CET



Baskona mot Anadolu Efes: 20:30 CET



Partizan mot Barcelona: 20:30 CET

