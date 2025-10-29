Sport
Eneste lag uten seier i EuroLeague vinner endelig: alle resultatene fra tirsdag
Baskonia klarte endelig å vinne i EuroLeague mot Dubai.
Baskonia, det eneste laget uten seier i EuroLeague, brøt endelig sin uflaksrekke med en 92-85-seier over Dubai. Det spanske laget fra Vitoria-Gasteiz i Baskerland, som har vært med i EuroLeague siden ligaen ble opprettet i 2001, beseiret en av debutantene i år, da ligaen ble utvidet til Midtøsten, og en av sesongens åpenbaringer, da de slo Barcelona og Fenerbahçe.
Baskonia startet sterkt, med en 15-poengsledelse som senere ble redusert til 3. Men Baskonia holdt stand og forsvarte seieren, med Timothe Luwawu-Cabarrot (25 poeng), Kobi Simmons (16 poeng) og Hamidou Diallo (14 poeng) som de beste spillerne for laget.
Valencia Basket vant stort over Fenerbahçe, Panathinaikos holdt unna for Maccabi Tel Aviv, og Real Madrid tapte hjemme mot Bayern.
EuroLeague-resultater fra tirsdag 28. oktober:
- Zalgiris 86-65 Virtus Bologna
- Crvena Zvezda 79-65 Lyon Villeurbanne
- Bayern München 90-84 Real Madrid
- Panathinaikos 99-85 Maccabi Tel Aviv
- FC Barcelona 74-72 Milan
- Baskonia 92-85 Dubai Basketball
- Paris Basketball 80-90 Anadolu Efes
- Valencia Basket 94-79 Fenerbahce
Neste kamper i EuroLeague denne uken:
Onsdag 29. oktober
- Hapoel Tel Aviv mot Partizan: 19:00 CET
- Olympiakos mot Monaco: 20:15 CET
Torsdag 30. oktober
- Zalgiris mot Lyon-Villeurbanne: 19:00 CET
- Maccabi Tel Avi mot Crvena zvezda: 20:05 CET
- Bayern München mot Virtus Bologna: 20:30 CET
- Valencia Basket mot Dubai: 20:30 CET
- Milano mot Paris: 20:30 CET
- Real Madrid mot Fenerbahçe: 21:00 CET
Fredag 31. oktober
- Monaco mot Panathinaikos: 19:00 CET
- Olympiakos mot Hapoel Tel Aviv: 20:15 CET
- Baskona mot Anadolu Efes: 20:30 CET
- Partizan mot Barcelona: 20:30 CET