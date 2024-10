Engangsdamper blir forbudt i Storbritannia fra juni 2025

HQ

Etter lang tids overveielse har den britiske regjeringen besluttet at den vil forby engangsdamper i England og Wales. Tiltaket ble først annonsert i januar under den forrige konservative regjeringen, men ble ikke satt ut i livet før den nye Labour-regjeringen tok over.

Ministrene i England har sagt at forbudet mot engangs-damp kommer fra intensjoner om å beskytte miljøet og barns helse. Wales har allerede bekreftet at de vil følge etter med forbudet, mens Skottland og Nord-Irland ikke har bestemt seg i skrivende stund.

Ifølge data fra BBC ble det i 2022 kastet vapes som inneholdt totalt mer enn 40 tonn litium. Damp beskrives av Defra's minister for sirkulær økonomi, Mary Creagh, som en "skamplett for våre byer og tettsteder".

"Det er derfor vi forbyr engangsampuller når vi gjør slutt på denne nasjonens bruk-og-kast-kultur", sa hun. "Dette er det første skrittet på veien mot en sirkulær økonomi, der vi bruker ressursene lenger, reduserer avfallet, fremskynder veien mot netto nullutslipp og skaper tusenvis av arbeidsplasser over hele landet."

Ettersom engangsdampere ofte selges i lysere og mer fargerik emballasje, blir de ofte sett på som en sterk drivkraft for å få unge mennesker til å begynne med damping, sammenlignet med påfyllbare dampere. Med forbudet på plass har leverandørene av engangsdampere frem til 1. juni 2025 på seg til å kvitte seg med lagrene sine.