Engelen som satte italienske sosiale medier i brann fordi den lignet statsminister Giorgia Meloni, har blitt fjernet fra en historisk kirkefreske i Roma, og dermed er en av hovedstadens merkeligste kulturkontroverser raskt avsluttet. I løpet av natten ble kjerubens ansikt fjernet fra veggen i Laurentius-basilikaen i Lucina, slik at engelen ble hodeløs og Vatikanet ivrig etter å gå videre.

Fresken hadde vakt oppsikt etter at en nylig restaurering avslørte en bevinget figur med trekk som lignet Melonis. Restauratøren Bruno Valentinetti benektet først at det var en tilsiktet likhet, men senere innrømmet han at ansiktet var inspirert av statsministeren, og hevdet at det lå tett opp til det opprinnelige designet. Ifølge italienske medier skal Valentinetti ha blitt bedt av Vatikanet om å fjerne bildet, men tjenestemennene avviste å kommentere saken offentlig.

Engel som ligner Giorgia Meloni fjernet fra kirken i Roma etter Vatikanets inngripen // Shutterstock

Hendelsen utløste undersøkelser fra Italias kulturdepartement og bispedømmet i Roma, og kirkelige myndigheter understreket at hellig kunst ikke skal brukes på nytt eller tolkes på måter som inviterer til politiske tolkninger. Kirkens tjenestemenn erkjente at de hadde lagt merke til likheten, men insisterte på at restaureringen kun var bestilt for å reparere vannskader, ikke for å skape en samtidslikhet.

Det som begynte som en rutinemessig restaurering, ble raskt en magnet for turister, nysgjerrige lokale og politisk debatt, og det ble rapportert at folk besøkte kapellet mer for engelens skyld enn for bønnens. Meloni selv avdramatiserte situasjonen med humor, og spøkte på nettet med at hun ser absolutt ikke ut som en engel. Nå, etter at fresken er endret og oppmerksomheten har avtatt, har Romas korte kollisjon mellom tro, politikk og viral kultur fått en brå og hodeløs avslutning...