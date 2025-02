Engelsk fotball innfører halvautomatisk offside i femte runde av FA-cupen

HQ

VAR (Video Assistant Referee) har revolusjonert fotballdømmingen. Ved hjelp av videoopptak kan dommerne assistere kamplederne på banen og hjelpe dem i tvilstilfeller. Ny teknologi har også blitt introdusert for å hjelpe VAR-dommerne, som halvautomatisk offside, ved hjelp av sporingskameraer som kan beregne den nøyaktige posisjonen til spillerne og ballen på banen.

SAOT (Semi-Automated Offside Technology) går enda lenger enn VAR, og eliminerer menneskelige feil. Denne teknologien har blitt brukt i Champions League siden 2022/23, og brukes allerede i land som Spania, men har ikke blitt introdusert i England ... før nå: Fotballforbundet har bekreftet at SAOT vil bli introdusert i England i den femte runden av Emiratenes FA-cup, åttendedelsfinalen, som finner sted 1.-2. mars. I tillegg skal det produseres virtuell grafikk for å sikre en forbedret stadion- og TV-opplevelse for supporterne.

I samarbeid med Premier League og Professional Game Match Officials Limited (PGMOL) blir femte runde av FA-cupen første gang SAOT blir brukt i konkurransekamper i engelsk fotball, og vil bli implementert senere denne sesongen i Premier League, hvis resultatene er vellykkede.