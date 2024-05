Engelsk versjon av Paper Mario: The Thousand Year Door bekrefter at karakter er trans

HQ

Spoilere ligger foran Paper Mario: The Thousand Year Door.

I Paper Mario: The Thousand Year Door er du ikke bare på eventyr alene. Mange venner blir med på reisen din underveis, og en av disse karakterene er Vivian, et medlem av Shadow Sirens som til slutt bestemmer seg for å vende seg til det godes side i Twilight Town.

I den japanske originalversjonen av spillet ble det antydet at Vivian var en transkjønnet karakter, men i den engelske versjonen ble den referansen visket bort. I nyinnspillingen får vi imidlertid full bekreftelse på at Vivian er transkjønnet.

Vivian viser til at søstrene lenge trodde hun var broren deres, og nå slår mobbingen hardere til. Takket være dagens reaksjonære internettpublikum er vi sikre på at denne avgjørelsen ikke kunne ha endt med en meningsløs, opphetet debatt rundt et papirspøkelse i et spill.