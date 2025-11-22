Engelske medier "er ikke klare for en svart superstjerne" som Jude Bellingham, sier tidligere Arsenal- og England-legende

HQ

Jude Bellinghams rolle på det engelske landslaget ser ut til å være sikret, men Real Madrid-midtbanespilleren har vært involvert i noen kontroverser de siste månedene, som kulminerte med at Thomas Tuchel kritiserte oppførselen hans etter hans sinte reaksjon da han ble byttet ut i en 2-0-kamp mot Albania, der Bellingham ble kåret til MVP.

Ian Wright, tidligere spiss for blant annet England, Crystal Palace og Arsenal, viste sin støtte til Bellingham, sa at han var bekymret for mediedekningen av Bellingham, og antydet at noen i England "ikke er klare for en svart superstjerne".

Wright sa det på YouTube-kanalen The Overlap, da han ble spurt om han så likheter med Raheem Sterling, Arsenal-fotballspilleren som sist spilte for England i 2022, og anklaget engelske aviser for fordommer mot svarte fotballspillere. "Jeg tror ikke de er klare for en svart superstjerne, som kan bevege seg slik Jude gjør. De kan ikke røre ham. Han går ut på banen, han presterer, han gjør det han gjør.

"Det er for overmodig for disse folkene. Jeg skal si det i fotballtermer. Alle elsker N'Golo Kante. Han er en ydmyk svart mann som gjør det han gjør. Men hvis du får en Pogba, eller en Bellingham, og du får den typen energi, så liker ikke folk det. Så noen som Jude, av en eller annen grunn, skremmer disse menneskene på grunn av hans evner og inspirasjonen han kan gi."

Wright sier at Jude Bellingham er "en person som mediene ikke kan kontrollere": "Han viser folk at jeg er her, jeg er svart, jeg er stolt, jeg er klar til å gå". Er du enig i dette?