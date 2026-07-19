England avslutter VM 2026 med bronsemedaljer og sitt beste resultat siden 1966

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Kampen om tredjeplassen i VM mellom England og Frankrike var fra starten av en tøff affære for alle involverte – både de på banen og de som fulgte med hjemmefra og hadde store forventninger til utfallet. De som hadde det mest moro var fansen fra flere nasjonaliteter som fulgte med på et fullsatt Miami Stadium, der de fikk oppleve ti mål, og England sikret seg bronse med en 6–4-seier – deres beste resultat i et VM siden seieren i 1966.

Kampen gikk fra 4–0 til England i første omgang, til 4–3 og 5–4 da Frankrike var nær ved å snu kampen. Begge lagene skjøt 18 ganger, og de engelske supporterne nøt spesielt den dominerende første omgangen... samtidig som de beklaget at de kunne prestere så bra her, men likevel spille så dårlig mot Argentina onsdag.

Harry Kane deltok ikke i kampen, men Bukayo Saka scoret et hat-trick, og med sitt siste mål slo Jude Bellingham rekorden for flest mål scoret av en engelsk spiller i ett enkelt VM, syv, og gikk forbi Harry Kane, som scoret seks mål i 2026 og i 2018, og Gary Lineker, som scoret seks i Mexico 1986.