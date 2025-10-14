England er det første europeiske laget som kvalifiserer seg til VM 2026, og Kane slår bisarr rekord

HQ

England har sikret seg billetten til VM i fotball 2026, som første europeiske land. UEFA har reservert 16 plasser til VM 2026: 12 til hver av gruppelederne i kvalifiseringskampene som avsluttes i november, og ytterligere fire gjennom play-off-kampene der de 12 andremannene i hver gruppe møtes.

Mens mange land er svært nær ved å sikre seg førsteplassen, som Spania, Frankrike, Sveits, Portugal eller Norge, er det bare England, fra gruppe K, som kan si at de er matematisk kvalifisert for VM, ettersom de har et forsprang på 7 poeng på nummer to, Albania. Den andre plassen i gruppe K vil bli utkjempet mellom Albania og Serbia neste måned.

England er ett av seks land som har kvalifisert seg til VM 14. oktober, sammen med Qatar, Saudi-Arabia, Elfenbenskysten, Senegal og Sør-Afrika.

De to siste kampene i VM-kvalifiseringens gruppespill spilles mellom 13.-18. november.

Harry Kane scorer to mål og slår en bisarr rekord

Bayern München-spissen Harry Kane scoret to mål i 5-0-seieren over Latvia, og satte dermed en merkelig rekord (flest mål for England i en ikke-engelsk klubb, 18), og har nå scoret 21 mål for klubb og land denne sesongen, ett mer enn Haaland.

Tror du Thomas Tuchels England har en mulighet til å vinne VM 2026?