England er på god vei til å bli et av de første landene som utrydder hepatitt C

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Nye tall fra NHS England viser at England er på god vei til å bli et av de første landene i verden som utrydder hepatitt C blant befolkningen. Landet hadde tidligere satt seg mål om å behandle 90 % av alle kjente tilfeller av sykdommen innen 2030, samtidig som dødeligheten skulle reduseres med 65 % innen samme tidsperiode, og slik situasjonen er nå, er behandlingsmålet nesten nådd, mens dødeligheten så langt har sunket med 36 %, med potensial for at denne nedgangen vil fortsette i et svimlende tempo takket være moderne medisin.

Ifølge BBC News finnes det i dag en behandling som kan kurere rundt 95 % av tilfellene ved at de som er rammet, ganske enkelt tar antivirale tabletter i omtrent åtte til 12 uker.

Dataene viser at den nåværende behandlingsraten er 84,6 %, sammenlignet med tallene fra 2015, noe som gjør 90 %-målet svært oppnåelig. Og på samme måte, hvis bekreftede tilfeller behandles betydelig mer effektivt, bør dødeligheten fortsette å synke kraftig, noe som tyder på at det også er realistisk å nå 65 % av dødsfallene som ble registrert i 2015.

Ifølge NHS’ nasjonale medisinske direktør, professor Frankie Swords, «er England nå verdensledende i arbeidet med å utrydde denne sykdommen», med planer om å «opprettholde fremdriften og fullføre jobben.»