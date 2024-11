England-fansen fikk smilet tilbake etter en fantastisk kamp av Lee Carsleys tropp

HQ

Englands debacle i Nations League er endelig snudd, og optimismen i dag etter Hellas 0 - 3 England står i kontrast til gårsdagens pessimisme, mistilliten mot midlertidig trener Lee Carsley og Harry Kanes reprimander mot lagkamerater som unngår samtalen.

England tapte den forrige kampen mot det greske laget hjemme 1-2 og mistet førsteplassen i gruppen. England har tidligere blitt degradert til League B, den nest laveste internasjonale fotballdivisjonen som fratar dem muligheten til å kjempe om det fjerde Nations League-trofeet noensinne neste år.

Før gårsdagens seier lå England på andreplass i League B Group 2. Det ville betydd at de måtte spille playoff mot det tredje laget i den tilsvarende League A-gruppen for å rykke opp til League A igjen. Nå har England og Hellas samme poengsum, så det er opp til England å sikre seg tilbake til det høyeste nivået i internasjonal fotball hvis de slår Irland på søndag.

England gjenvinner tilliten til landslagstroppen

Nations League, en turnering som ble født for bare seks år siden og utelukkende ble opprettet av UEFA for å få folk til å se på i irriterende landslagspauser, er knapt en prioritet for noen. Inkludert den nye treneren Thomas Tuchel, som ikke bryr seg i det hele tatt og bare ønsker å fokusere på VM i 2026, og dermed signerte en 18-måneders kontrakt med start 1. januar.

Harry Kane klaget over den tilsynelatende manglende interessen fra mange engelske spillere. "England kommer før alt annet", sa han sint før gårsdagens kamp.

Det ble en flott kamp som ga sjansen til noen debutanter og yngre spillere som var sultne på å konkurrere. Valgene Carsley tok fungerte, med blant annet et mål i løpet av de første syv minuttene av Ollie Watkins, med Kane på benken, et andre mål av Jude Bellingham som var tilbake i sitt beste slag, og et tredje mål av Liverpools Curtis Jones i sin debut for Three Lions.