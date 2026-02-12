England forlenger Thomas Tuchels kontrakt som landslagssjef til etter EM 2028

HQ

Det engelske fotballforbundet har stor tiltro til sin manager Thomas Tuchel, ettersom de nettopp har kunngjort en kontraktsforlengelse som vil vare til 2028, inkludert EM det året. Den tyske manageren, som vant Champions League med Chelsea i 2021, fikk en 18-måneders kontrakt som ville ta slutt etter sommerens VM.

FA har imidlertid bestemt seg for å vise ham tillit etter at Tuchel sa at han var villig til å fortsette. "Jeg er veldig glad og stolt over å forlenge med England, sa Tuchel.

"Det er ingen hemmelighet for noen at jeg har elsket hvert minutt så langt med å jobbe med spillerne og trenerne mine, og jeg kan ikke vente med å lede dem til VM. Det er en utrolig mulighet, og vi skal gjøre vårt aller beste for å gjøre landet stolt."

Tuchel skal jobbe for å bringe England til sitt andre VM, seksti år etter deres eneste VM-tittel i 1966, og vil starte med å møte Kroatia, Ghana og Panama i gruppespillet.

Ifølge FA-sjef Mark Bullingham var Tuchel "den rette personen for jobben da han kom til oss i forbindelse med VM-kampanjen, og han har bare styrket sitt rykte i løpet av kvalifiseringskampene.

"Det finnes rett og slett ingen bedre kandidat i verdensfotballen. Med sin erfaring fra store kamper, kunnskap og lidenskap gir han laget de aller beste forutsetningene for å lykkes - i sommer og når EM, som bare arrangeres én gang i en generasjon, går av stabelen her i landet om to år."

