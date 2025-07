England kommer bakfra og vinner "tidenes verste straffesparkkonkurranse"

HQ

England tok seg til semifinalen i EM for kvinner etter et heroisk comeback mot Sverige, med to mål på tre minutter, etterfulgt av en av de merkeligste straffesparkkonkurransene noensinne, i hvert fall sett fra spissenes synspunkt: 14 straffespark ble tatt, men bare fem ble scoret.

Sveriges målvakt Jennifer Falk reddet fire, to ble reddet av Englands Hannah Hampton, og Sverige bommet på tre. Senere fikk hun imidlertid den femte straffen for Sverige, som kunne ha vært avgjørende... og bommet, da hun skjøt over tverrliggeren. Sverige bommet imidlertid også på tre straffer, og to ble reddet av Hannah Hampton fra England.

England bommet på fire av syv straffespark... men gikk likevel videre, og fansen signaliserte allerede hvor heldige de var, og hvor katastrofal straffesparkkonkurransen var.

Det var Lucy Bronze, målscoreren av Englands første mål i det 79. minutt, som også scoret det avgjørende straffesparket. Den 33 år gamle høyrebackveteranen fra Chelsea, som har vunnet tre Champions League-titler med Lyon og Barcelona og vært landslagsspiller for England siden 2013, sa at straffesparkkonkurransen og kampen var "en berg-og-dal-bane, både overveldende og underveldende".

Euforien over comebacket og den dramatiske seieren skjuler ikke det faktum at England, som forsvarte EM-tittelen, ga en leksjon i motstandsdyktighet, men de hadde også flaksen på sin side, noe som endte opp med å overskygge manglene deres. Vil de ha samme flaks mot Italia i semifinalen?