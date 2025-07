England mot Italia, Tyskland mot Spania: Slik ser du EM-semifinalene

HQ

EM-deltakerne for kvinner er redusert til fire land. Kvartfinalene ble spilt fra onsdag til lørdag denne uken, én kamp hver dag, med noen forutsigbare resultater, men også overraskelser: De store favorittene, England og Spania, gikk videre, men ikke uten ekstrem flaks i Englands tilfelle. I mellomtiden ble en annen favoritt som Sverige slått av Italia, og i lørdagens kamp trosset Tyskland oddsen ved å holde Frankrike ut med en spiller mindre fra det 13. minutt, etter at Kathrin Hendrich så en rød bil for å ha dratt Griedge Mbock i håret.

Til tross for bare 25 % ballbesittelse og mindre enn halvparten av Frankrikes skudd, endte kampen 1-1 i straffesparkkonkurransen, for andre gang i dette EM. Det var målvakt Ann-Katrin Berger som ble kveldens store helt, med to avgjørende redninger og stopp på samtlige forsøk i løpet av kampen.

Nå venter litt hvile før semifinalene spilles tirsdag og onsdag:



Tirsdag 22. juli: England mot Italia (20:00 BST, 21:00 CEST)



Onsdag 23. juli: Tyskland mot Spania (20:00 BST, 21:00 CEST)



Slik ser du fotball-EM for kvinner direkte

Den gode nyheten er at UEFA Women's Euro hovedsakelig sendes på åpen TV, ofte offentlige kanaler i mange europeiske land. Her er en liste over hvor du kan se UEFA Women's 2025 i europeiske markeder, men du kan finne den komplette, verdensomspennende kringkastingslisten her:



Østerrike: ORF ON



Belgia: RTBF Tipik & Auvio, Sporza og VRT Max



Bulgaria: BNT 3



Kroatia: HRTi



Tsjekkia: CT Sport



Danmark: Viaplay Viaplay



Finland: Yle Areena Yle Areena



Frankrike: TF1 TF1, France Televisions



Tyskland: Das Erste Das Erste, Sportstudio



Hellas: ERT ERT



Ungarn M4 Sport Online



Italia RAI PLAY



Nederland NPO1



Norge NRK, TV 2 Play



Polen TVP Sport



Portugal RTP1 + RTP2



Irland RTÉ



San Marino RAI PLAY



Spania RTVE PLAY



Sverige SVT, Viaplay.se



Sveits Play SRF - Sport-Livestreams, Play RTS - Sport Livestreams, Play RSI



Storbritannia BBC1, BBC2, BBC iPlayer, ITV, ITV4, ITVX, S4C