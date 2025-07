England mot Spania for en finale, IGJEN: Hvem leder i innbyrdes oppgjør?

HQ

England og Spania skal igjen møtes i en ny finale. Det er en reprise fra finalen i VM for kvinner 2023, som endte 1-0 takket være et mål av Olga Carmona. Spania har dominert kvinnefotballen de siste årene, men UEFA Euro er det eneste trofeet som mangler, mens England vil søke revansje fra for to år siden og samtidig forsvare tittelen sin. Men hvilken nasjon leder i innbyrdes oppgjør?

Ifølge Olympics.com har det vært 19 møter mellom Lionesses og la Roja, og England leder: åtte seire, mot Spanias fem, og seks uavgjort. Den siste kampen var i juni i fjor, da Claudia Pina utlignet Russos mål med to scoringer: 2-1-seier med spansk dominans på alle områder: ballbesittelse og skudd. Den forrige kampen, som også var en del av Nations League, ble imidlertid vunnet av England takket være Jess Parks mål. Det spilte ikke så stor rolle, ettersom Spania endte opp med å kvalifisere seg til semifinalen i Nations League (som spilles i november).

I det forrige europamesterskapet i 2022 slo England Spania 2-1 i kvartfinalen. I år er Spania spådd å bli mestere: det eneste ubeseirede laget i turneringen (som Spania i herrenes EM i fjor, da de også slo England i finalen), toppscorer og det laget som har sluppet inn færrest mål. I mellomtiden har England vunnet alle utslagene med mål i siste sekund. Kanskje deres flaks vil holde seg til søndag?

EM-finalen for kvinner spilles kl. 17:00 BST, 18:00 CEST søndag 27. juli.