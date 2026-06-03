England og Wales har nettopp opplevd den varmeste våren noensinne

HQ

Slutten av mai ble en knallvarm vår for mange land rundt om i Europa, og flere regioner opplevde rekordhøye temperaturer. Et eksempel på dette var Storbritannia, som to dager på rad slo sin egen varmerekord for mai, en rekord som i tillegg har vært holdt i over 80 år.

Dette har naturlig nok ført til at flere av landene i Storbritannia har opplevd sin varmeste vår noensinne, og både England og Wales har opplevd sin hittil varmeste vår målt i gjennomsnittstemperatur, ifølge Met Office.

Det var ikke rekord for hele Storbritannia, ettersom Skottland bare opplevde sin åttende varmeste vår til dags dato, og Nord-Irland bare opplevde sin sjette varmeste, noe som til syvende og sist gjorde det til Storbritannias tredje varmeste vår noensinne når man tar hvert lands data med i betraktningen.

I England var gjennomsnittstemperaturen 10,41 °C, noe som slo fjorårets rekord på 10,23 °C. Den tredje varmeste våren hittil var også i 2024, noe som viser en klar tendens til at det blir varmere i landet.

Denne rekorden ble også oppnådd samtidig som Storbritannia opplevde lavere nedbørsmengder enn vanlig og den fjerde mest solrike våren hittil, noe som viser at det er en endring på gang når det gjelder været landet opplever fra år til år.