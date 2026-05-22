England presenterer VM-troppen: Cole Palmer, Phil Foden og Morgan Gibbs-White er ikke med

England har nettopp bekreftet sin 26-mannstropp til VM i 2026, som skal spilles i USA, Mexico og Canada til sommeren. Laget inneholder mange kjente og forventede ansikter, men det er også noen overraskende inkluderinger og noen overraskende utelatelser.

For det første har Cole Palmer (Chelsea), Phil Foden (Manchester City), Trent Alexander-Arnold (Real Madrid), Harry Maguire og Luke Shaw (Manchester United), Myles Lewis-Skelley (Arsenal), Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest) og Adam Wharton (Crystal Palace) ikke kommet med.

Når det gjelder det komplette laget, kan du se hele troppslisten nedenfor.

Englands lag til VM i fotball for menn 2026

Målvakter



Jordan Pickford (Everton)



Dean Henderson (Crystal Palace)



James Trafford (Manchester City)



Forsvarsspillere



Dan Burn (Newcastle United)



Marc Guehi (Manchester City)



Reece James (Chelsea)



Ezri Konsa (Aston Villa)



Tino Livramento (Newcastle United)



Nico O'Reilly (Manchester City)



Jarell Quansah (Bayer Leverkusen)



Djed Spence (Tottenham Hotspur)



John Stones (Manchester City)



Midtbanespillere



Elliot Anderson (Nottingham Forest)



Jude Bellingham (Real Madrid)



Eberechi Eze (Arsenal)



Jordan Henderson (Brentford)



Kobbie Mainoo (Manchester United)



Declan Rice (Arsenal)



Morgan Rogers (Aston Villa)



Angripere



Anthony Gordon (Newcastle United)



Harry Kane (Bayern München)



Noni Madueke (Arsenal)



Marcus Rashford (FC Barcelona)



Bukayo Saka (Arsenal)



Ivan Toney (Al-Ahli)



Ollie Watkins (Aston Villa)



Hva synes du om denne engelske lagoppstillingen?