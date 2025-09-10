England tar den største seieren i Thomas Tuchels æra med 5-0 over Serbia

HQ

England hadde endelig en kveld å glede seg over etter måneder med problemer, inkludert nedrykk fra Nations League, og tvil om prosjektet til Thomas Tuchel med en 5-0-seier over Serbia på bortebane. Harry Kane scoret sitt 74. mål for England, og Noni Madueke, Ezri Konsa og Marc Guehi åpnet scoringslisten for Three Lions. Marcus Rashford la til et femte fra straffemerket.

Til tross for det pinlige nederlaget mot Senegal i en vennskapskamp i juni, har England levert der det teller, og har vunnet alle fem kampene i VM-kvalifiseringen, og ligger på topp med 15 poeng, med en viss avstand ned til Albania på 8 poeng.

5-0 borte i Beograd er det beste resultatet for England siden Thomas Tuchel overtok som landslagssjef tidlig i år. Og Tuchel gjorde det uten stjerner som ofte regnes som startspillere: Jude Bellingham fra Real Madrid, Bukayo Saka fra Arsenal eller Cole Palmer fra Chelsea. I stedet har nye talenter som Morgan Rogers fra Aston Villa og Elliott Anderson fra Nottingham Forest økt sin innflytelse på Tuchels fremtidige lister.

"Jeg har gjentatt at vi har hatt en strålende leir. Nå er det opp til meg å ta noen avgjørelser om posisjoner, men dette er internasjonal fotball. Disse spillerne beviste et poeng hver dag på leiren, og laget gjorde det igjen med sine prestasjoner, sa Tuchel (via BBC Sport).