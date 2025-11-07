England tar ut landslagstroppen til de siste VM-kvalifiseringskampene: Jude Bellingham og Phil Foden blir innkalt

HQ

Det gjenstår én siste klubbkamp før landslagsfotballen er tilbake for siste gang i 2025. I den forbindelse blir landslagstroppene satt sammen, og dette inkluderer England, som får et mer kjent lag med de typiske store navnene.

Troppen har en ganske kjent oppstilling for målvaktene og forsvarsspillerne, med følgende innkalte.



Målvakter: Jordan Pickford, Dean Henderson og Nick Pope



Forsvarsspillere: Dan Burn, Marc Guehi, Reece James, Ezri Konsa, Nico O'Reilly, Jarrell Quansah, Djed Spence og John Stones



Når det gjelder midtbanespillerne og spissene, er det en del bevegelse med store navn som kommer tilbake og noen mer uerfarne som faller ut. I den forbindelse kan vi forvente å se følgende navn.



Midtbanespillere: Elliot Anderson, Jude Bellingham, Jordan Henderson, Declan Rice, Morgan Rodgers, Alex Scott og Adam Wharton



Angripere: Jarrod Bowen, Eberechi Eze, Phil Foden, Anthony Gordon, Harry Kane, Marcus Rashford og Bukayo Saka



Disse tilbakevendingene betyr at noen store navn som Morgan Gibbs-White, Ollie Watkins og til og med Myles Lewis-Skelly mister plassene sine på laget. Det er også bekymringer rundt formen til Anthony Gordon, noe som tyder på at det kan bli en sen innkalling for å erstatte Newcastle kantspilleren.